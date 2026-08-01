Genç Brezilyalı Endrick, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçında, İtalyan ekibi Fiorentina karşısındaki hazırlık maçında skoru açmak için yalnızca iki dokunuşa ihtiyaç duydu; bu, yeni sezona hazır olduğunu yansıtan mükemmel bir başlangıç oldu.

Gol, maçın 12. dakikasında geldi. Alvaro Carreras'ın sol taraftan ceza sahasına gönderdiği ortayı karşılayan Endrick, iki hızlı hareketle (kontrol ve şut) topu Fiorentina kalecisi David de Gea'nın ağlarına göndererek Los Blancos'u 1-0 öne geçirdi.

Bu erken gol, Real Madrid'e Jose Mourinho yönetimindeki yeni sezonun ilk resmi hazırlık maçında rahatlama sağladı ve Portekizli teknik direktöre skor baskısı olmadan daha fazla taktiksel seçeneği deneme fırsatı verdi.

Endrick'in bu dikkat çekici performansı, kraliyet kulübünün saflarında kendini kanıtlamaya çalışan Brezilyalı oyuncu için umut vadeden bir başlangıcı temsil ediyor. Özellikle hücum hattındaki mevkiler için yaşanan çetin rekabet göz önüne alındığında, oyuncu hızlı bir sezgi ve kritik anlarda işi bitirme yeteneği sergiledi.

Bu maç, Real Madrid'in yeni sezona hazırlık kapsamında verdiği bir dizi hazırlık maçı arasında yer alıyor. Takım daha önce Valdebebas'taki tesiste Alcorcon ve Leganes karşısında iki antrenman maçı oynamıştı. Bu maçlar, Mourinho'nun uyumu inşa etme ve resmi karşılaşmalar öncesinde oyuncularının hazır olma durumunu değerlendirme planının bir parçası olarak düzenlendi.