İndirim kurtarmadı! Alper Potuk ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de yıllık ücretinde indirime giden Alper Potuk ile devre arasında yollar ayrılıyor.

'de devre arası yolların ayrılması planlanan isimlere bir yenisi daha eklendi.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre devre arasında Zajc, Jailson ve Mehmet Ekici'yi göndermek isteyen sarı lacivertli yönetim, Alper Potuk'u da bu listeye ekledi.

2022'de sona erecek sözleşmesinde yüzde 40 civarında indirim yapan Alper Potuk, sezon başında taraftarın ve camianın takdirini toplamıştı. Ancak 28 yaşındaki futbolcunun performansındaki düşüş nedeniyle yolların ayrılması kararı alındı.

Takım planlarında yer almayan Alper Potuk'un kendine yeni bir takım bulması halinde yönetim tarafından kolaylık sağlanacağı da bildirildi.