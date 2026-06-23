İnanılmaz bir bedelle! Real Madrid, Avrupa’nın devlerinden “İsveç’in mücevherini” kaptı

Real Madrid, 19 yaşındaki gelecek vaat eden İsveçli forvet Felicia Schröder’i (Häcken) kadrosuna katmak için süren Avrupa çapındaki rekabeti, teklifini 1,5 milyon avroya yükselterek ve Chelsea’nin 1,4 milyon avroluk teklifini geride bırakarak sonuçlandırdı. Bu transfer, kadın futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kabul ediliyor.

İspanyol “AS” gazetesi, transferin neredeyse tamamlandığını ve geriye sadece resmi açıklamanın kaldığını bildirirken, İsveçli kaynaklar anlaşmanın çoktan sonuçlandırıldığını doğruladı. Bu, yaz transfer döneminde oyuncu için talepte bulunan büyük Avrupa kulüplerini geride bırakan Real Madrid için büyük bir zafer oldu.

Olağanüstü bir yetenek

2007 yılında Björkö'de doğan Schröder, dünyanın en öne çıkan kadın futbol yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Henüz genç yaşına rağmen etkileyici istatistiklerle en üst seviyede rekabet edebileceğini kanıtladı.

Schröder, 2023 yılında Häcken kulübünün alt yapısına katıldı, ancak İsveç Süper Ligi’ndeki ilk maçına henüz 16 yaşındayken çıktı ve ilk maçında gol atarak lig tarihindeki bu başarıyı elde eden en genç oyuncu oldu.

Hızla Yükselen Bir Yetenek

İsveçli forvet, hızlı gelişimini sürdürdü; 2023 yılında 15 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı, ardından 2024 yılında 24 maçta 12 gol attı ve bir golün hazırlayıcısı oldu. 2025 yılında ise yeteneği tam anlamıyla patladı; ligde 26 maçta 30 gol attı, ayrıca 3 sezon boyunca kupa maçlarında 15 maçta 18 gol kaydetti.

Avrupa sahnesinde ise 23 maçta forma giydi; bu maçların 14’ünde Şampiyonlar Ligi’nde 3 gol, 6 maçında ise Avrupa Ligi’nde 8 gol attı ve henüz 19 yaşını doldurmamış bir genç kız için dikkat çekici bir başarı olarak şampiyonluk ve Altın Ayakkabı ödüllerini kazandı.

Umut vaat eden uluslararası kariyer

İsveç, onu tüm yaş kategorilerinde milli takıma çağırdı. 17 yaş altı milli takımda 7 maçta 2 gol, 19 yaş altı milli takımda ise 6 maçta 6 gol attı. Ardından A milli takımda 11 maça çıktı ve 2 asist yaptı. Bu umut verici uluslararası kariyeri, olağanüstü yeteneğini teyit ediyor.

Kaicedo ile hücum ortaklığı

Real Madrid, kadın futbol takımının hücumunu yeni bir seviyeye taşımaya ihtiyaç duyuyor. Yüksek golcü içgüdüsü ve ceza sahası içindeki mükemmel hareketleriyle öne çıkan Schröder, önümüzdeki yıllarda Kolombiyalı Linda Kaicedo ile güçlü bir hücum ikilisi oluşturmak için en ideal seçenek olarak görülüyor. Bu transfer, Kraliyet Kulübü’nün kadın futbol tarihindeki en önemli transferlerden biri olarak değerlendiriliyor.