Buna göre hedeflenen kiralık transferin tamamlanması bu hafta içinde gerçekleşebilir. Transfer uzmanına göre iki kulüp arasındaki görüşmeler oldukça ilerlemiş durumda. Başka bazı kulüplerin ilgisine rağmen, 18 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kendisi Köln'e gitmek istiyor.

Moore, Said El Mala'nın kadrodaki yerini alabilir; El Mala'nın adı ısrarla Borussia Dortmund'a transferle anılıyor. Ancak transferin tamamlanması şu aşamada kesin görünmüyor: Birbiriyle örtüşen haberlere göre BVB, bonuslar dahil şu ana kadar yaklaşık 40 milyon euro teklif etti, Köln ise yaklaşık 50 milyon euro talep ediyor.

Moore, İngiliz futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Londra doğumlu oyuncu, Mayıs 2024'te henüz 16 yaşındayken Tottenham formasıyla profesyonel ilk maçına çıktı. Sonraki on iki ayda toplam 21 maça çıkıp bir gol ve iki asist ürettikten sonra, 2025 yazında kiralık olarak İskoçya'da Glasgow Rangers'a geçti.

Mikey Moore, 2030'a kadar Tottenham'a bağlı

Rangers'ta Moore, geçen sezon içinde kendine ilk 11'de yer edindi ve 47 maçta toplam yedi gol ile dört asist kaydetti. Moore ağırlıklı olarak sol kanatta oynadı, ancak zaman zaman merkezde ve sağ tarafta da görev yaptı.

Moore, U15'ten bu yana çeşitli İngiltere alt yaş milli takımlarında da forma giyiyor. Şu anda U19 takımında oynuyor ve burada 14 maçta şimdiden yedi gol attı.

Tottenham Hotspur ile mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Başarılı bir Köln kiralamasının ardından Moore'un Spurs'te büyük çıkışını yapma konusunda ciddi bir şans elde etmesi oldukça mümkün. Tottenham'ın transfer çılgınlığı düşünüldüğünde, şu anda bu pek de kolay görünmüyor.