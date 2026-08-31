Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'nda ulusal düzeyde futbolu bıraktığını açıklaması, ülkesinde geçici bir spor olayı olarak kalmadı; yankısı hızla devletin en üst kademelerine kadar uzandı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de, Arjantin efsanesine veda etmek için, modern Arjantin futbolunun en dikkat çekici başarılarının sahibi olan "Tango" takımının kaptanına büyük bir takdir taşıyan kısa bir mesajla devreye girdi.

Milei, "Instagram" hesabından Messi'nin taraftarları selamladığı bir fotoğraf paylaştı ve şunları yazdı: "Çok teşekkürler, ey imkânsızın adamı".









Arjantin Devlet Başkanı'nın mesajı, Messi'nin ulusal kariyerini sonlandırma kararını duygusal bir mesajla açıklamasından saatler sonra geldi. Messi bu mesajında adımın kolay olmadığını, ancak uzun bir düşünmenin ardından ve yeni bir kuşak oyuncuya yer açmanın zamanının geldiğine ikna olduktan sonra bu kararı verdiğini vurguladı.

Messi mesajının bir bölümünde şöyle dedi: "Elimdeki her şeyi tükettim, sunacak daha fazla bir şeyim kalmadı; ayrıca fırsatlarını hak eden bir grup harika genç oyuncu var".