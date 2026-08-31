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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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İmkânsızın adamı: Arjantin Başkanı, Messi'ye veda ediyor

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
İspanya
Arjantin
ABD

Devletin en üst düzeyinden takdir

Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'nda ulusal düzeyde futbolu bıraktığını açıklaması, ülkesinde geçici bir spor olayı olarak kalmadı; yankısı hızla devletin en üst kademelerine kadar uzandı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de, Arjantin efsanesine veda etmek için, modern Arjantin futbolunun en dikkat çekici başarılarının sahibi olan "Tango" takımının kaptanına büyük bir takdir taşıyan kısa bir mesajla devreye girdi.

Milei, "Instagram" hesabından Messi'nin taraftarları selamladığı bir fotoğraf paylaştı ve şunları yazdı: "Çok teşekkürler, ey imkânsızın adamı".



Arjantin Devlet Başkanı'nın mesajı, Messi'nin ulusal kariyerini sonlandırma kararını duygusal bir mesajla açıklamasından saatler sonra geldi. Messi bu mesajında adımın kolay olmadığını, ancak uzun bir düşünmenin ardından ve yeni bir kuşak oyuncuya yer açmanın zamanının geldiğine ikna olduktan sonra bu kararı verdiğini vurguladı.

Messi mesajının bir bölümünde şöyle dedi: "Elimdeki her şeyi tükettim, sunacak daha fazla bir şeyim kalmadı; ayrıca fırsatlarını hak eden bir grup harika genç oyuncu var".

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