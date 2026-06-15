İmam Aşur: Dünya Kupası'nda onur konuğu olmayacağız

Mısır Milli Takımı'nın orta saha yıldızı İmam Aşur, Pazartesi akşamı ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası 7. Grup'un ilk turunda Firavunlar'ın Belçika ile 1-1 berabere kalmasının ardından üzgün görünüyordu.

İmam Ashour, 19. dakikada Firavunlar'ın golünü attı ve 71 dakika boyunca sergilediği savunma ve hücum performansı sayesinde maçın en iyi oyuncusu seçildi, ardından savunma oyuncusu Rami Rabia ile değiştirildi.

Maçtan sonra "BeIN Sports" kanalına konuşan İmam Ashour, "Sonuçtan memnun değiliz. Belçika karşısında büyük bir maç oynadık. Tüm oyunculara performansları için, teknik ekibe de maçı yönetmeleri için teşekkür ederim" dedi.

Mısırlı Al Ahly yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "Kazanmak istiyorduk, ancak ne yazık ki birçok fırsatı kaçırdık ve sonunda berabere kaldık. Ayrıca maçı izlemeye gelen ve maç boyunca bize destek olan taraftarlarımıza da teşekkür ederim."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Mısır'ın adı büyük, birçok büyük oyuncumuz var, ayrıca dünyanın en iyi iki oyuncusuna (Mohamed Salah ve Omar Marmoush) sahibiz ve bu Dünya Kupası'nda motivasyonumuz yüksek."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Dünya Kupası'nda onur konuğu olmayacağız. Bugün kazanmak istiyorduk, ancak önümüzdeki iki maçta bunu telafi edip tur atlayacağız."

Mısır milli takımı, Dünya Kupası'nın ikinci ve üçüncü turlarında Yeni Zelanda ve İran ile karşılaşacak.