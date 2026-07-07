İmam Aşur, Arjantin maçında Hossam Hassan’ı endişelendiriyor

Mısır Milli Takımı’nın orta saha yıldızı İmam Aşur, bu Salı akşamı 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda oynanan Arjantin maçı sırasında, Hossam Hassan’ın liderliğindeki teknik ekibin endişesini uyandırdı.

Maçın ilk yarısının sonunda kamera görüntüleri, Ashour’un ilk yarıda geçirdiği sakatlığın etkisiyle Hossam Hassan’dan kendisini oyundan almasını istediğini gösterdi.

Hamdi Fathi, ilk yarının bitiminde oyuna girmek üzere ısınmaya başladı, ancak Hasan, değişikliği ikinci yarıya ertelemeyi tercih etti.

Mısır Milli Takımı, ilk yarıyı son şampiyon karşısında 1-0 önde tamamladı. Bugünkü maçın galibi, çeyrek finalde İsviçre ile Kolombiya arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.