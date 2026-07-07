İmam Aşur: Arjantin’in üçüncü golü geçersiz

Mısır Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu İmam Aşur, 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin’e karşı galibiyeti kaçırdıkları için üzüntüsünü dile getirdi, ancak Tango’nun üçüncü golünün geçersiz olduğunu vurguladı.

Mısır Milli Takımı, son şampiyon karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen, büyük bir hakem tartışmasının yaşandığı 16 turu maçında sonunda 2-3 mağlup oldu.

Ashour, bugünkü maçta Firavunlar’ın ilk onbirinde yer aldı, ancak sakatlık nedeniyle devre arasında oyundan çıktı.

Maçın ardından "beIN Sports" kanalına konuşan Ashour, "Allah'a şükürler olsun, ne diyeceğimi bilemiyorum. 16 turundan daha fazlasını hayal ediyorduk, ancak tek bir damla terden bile kaçınmadık ve üzerimize düşeni yaptık" dedi.

Ayrıca, “Hakem tarafından iptal edilen bir gol attık; kararın doğruluğundan emin olmak için o anı tekrar izlemedim. Ayrıca Arjantin’in üçüncü golü, bize verilmeyen bir penaltı ataklarının ardından geldi” diye ekledi.

Mısırlı Al-Ahly’nin orta saha oyuncusu sözlerini şöyle tamamladı: “Oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Herkese üzgünüz, onları mutlu etmek istiyorduk, ama gelecek daha iyi olacak.”