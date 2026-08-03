Trabzonspor'un Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile yürüttüğü transfer görüşmeleri, son saatlerde hızlı gelişmelere sahne oluyor.

Türk "Sabah" gazetesinin haberine göre, Trabzonspor, Salah'ın primlere ek olarak yıllık 17 milyon euro maaş almasını öngören bir prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor, transfer tamamlandığı anda Muhammed Salah'ı Yunanistan'dan Türkiye'ye getirmek için özel bir uçak hazırlıyor.

Kaynaklar, iki taraf arasındaki görüşmelerin sözleşme süresi, alacakların ödenme yöntemi ve diğer sözleşme maddeleri konusunda hâlâ sürdüğünü doğruladı.

Her ne kadar iki taraf şartların çoğu konusunda anlaşmaya varmış olsa da, sözleşmeler resmi olarak imzalanmadığı için transfer henüz kesinleşmedi.

Sözleşmedeki tüm ayrıntıların tamamlanması halinde, Muhammed Salah'ın önümüzdeki çarşamba günü Yunanistan'dan özel bir uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Yılın transferi olarak nitelendirilen bu anlaşma, kentte büyük bir heyecan yarattı; Trabzonspor taraftarları Mısırlı yıldız için özel bir karşılama düzenlemeyi planlıyor.

34 yaşındaki Muhammed Salah, sağ kanat mevkiinde oynamakta usta olup aynı zamanda oyun kurucu ve santrfor pozisyonlarında da forma giyebiliyor.