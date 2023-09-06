İlkay Gündoğan takımdan ayrıldığı için Manchester City'yi suçladı

İdil Erin Tetik
20230716_Gundogan(C)Getty images
İ. GündoğanBarcelonaMan CityLa Liga

Manchester City'nin eski orta sahası, İngiliz ekibi elini hızlı tutsaydı hala Premier Lig'de olacağını itiraf etti.

  • Manchester City sözleşme yenileme görüşmelerinde hızlı davranmadı
  • İlkay Gündoğan böylece Barcelona'ya transfer oldu
  • Manchester City'de 13 kupa kazanmıştı

NE OLDU? İlkay Gündoğan yedi yılın ardından yaz başında Manchester City'ye veda ederek Barcelona'ya imza attı. Deneyimli orta saha oyuncusu, Manchester City'den sözleşme uzatma teklifi aldığını ancak kulübün bu noktada geç kaldığını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Bild'e konuşan İlkay Gündoğan şunları söyledi: "Manchester City görüşmeleri hızlandırmayı uzun bir süre bekledi. Biraz daha erken olsaydı, her şey daha farklı olurdu."

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BÜYÜK RESİM: İlkay Gündoğan her şeye rağmen Barcelona'ya imza attığı için mutlu olduğunu söylüyor: "Sonuç olarak mükemmel bir son oldu. Barcelona için oynamak çocukluk hayalimdi."

Gelecek maçlar

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Ilkay Gundogan Barcelona 2023-24Getty ImagesRaphinha Ilkay Gundogan Barcelona 2023-24Getty ImagesPep Guardiola Manchester City 2022-23Getty

SIRADA NE VAR? İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'na dönerek Japonya ve Fransa ile oynanacak maçlarda yerini alacak.

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