İlkay Gündoğan: "LGBTQ kol bandı için takım içinde tartıştık. Ben müslümanım, Dünya Kupası'nın Katar'da olması gurur verici"

Türk asıllı oyuncu, bazı futbolcuların FIFA'ya kızgın olduğunu söylerken turnuvanın Katar'da olmasından memnun...

NE OLDU? Almanya, Japonya'ya karşı oynayacağı grup açılışından önce FIFA'ya bir açıklama yaptı.

Ve futbolun yönetim organının, kendilerine ve diğer altı ülkeye LGBTQ+ 'OneLove' kol bandını yasaklamasına yanıt olarak her bir oyuncunun ağzını kapattığı bir fotoğraf verdi.

Ne söylendi? İlkay, pazar günü İspanya'ya karşı oynadıkları zorlu maçtan önce takımının bu yaklaşımına açıklık getirdi.

İlkay Gündoğan düzenlediği basın toplantısında, "FIFA'ya kızan birkaç oyuncumuz oldu, çünkü belli ki takımın planladığı şeyler vardı" dedi ve ekledi:

"Takım içinde tartıştık ve sonunda FIFA'ya karşı bu hareketi yapacağımıza karar verildi. Bir şey yaparsanız takım olarak yaparsınız.

"Açıkçası benim bakış açıma göre artık siyaset bitti. Artık sadece futbol, eğlenmek ve kutlamak var. Yani en önemli şey bu."

İlkay ayrıca The Athletic'e verdiği röportajda, "Ben Müslüman bir ailedenim. Dünya Kupası'nın Katar'da düzenleniyor olması tüm Müslümanlar için gurur verici" dedi.

BÜYÜK RESİM: Gündoğan'ın açıklaması, grup açılış maçında Japonya'ya karşı şok bir yenilgiden sonra konuşan Eden Hazard'ın Almanlara yönelik eleştirilerine cevap niteliği de taşıyor.

Öte yandan Alman Futbol Federasyonu (DFB) 'OneLove' kol bandını yasaklayan FIFA'ya karşı yasal işlem başlatmayı düşünüyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

BİLİYOR MUSUN? Almanya'nın ilk maçında da yer alan Gündoğan, 2011 ile 2020 yılları arasında milli takımda çıktığı 42 maçta sekiz gol kaydettikten sonra, 2021'in başından bu yana oynadığı 22 maçta dokuz gol kaydetti.

ALMANYA İÇİN SIRADA NE VAR? E Grubu'nun son sırasında yer alan Almanya'nın, son 16'ya kalması için son maçında Kosta Rika'yı yenmesi gerekiyor.