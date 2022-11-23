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Almanya

İlkay Gündoğan, Dünya Kupası maçının ardından Almanya'yı eleştirdi: "Japonların işini kolaylaştırdık"

İdil Erin Tetik
20:54 GMT+3 23.11.2022
Ilkay Gundogan Germany World Cup 2022
İlkay Gündoğan, Almanya formasıyla çıktığı Dünya Kupası maçında 2-1'lik şok bir mağlubiyet alırken inanç eksikliği yaşadıklarını söyledi.

  • Japonya geriden gelip Almanya'yı mağlup etti
  • Gündoğan, Japonların işini kolaylaştırdıklarını söyledi
  • İkinci golü yememeleri gerektiğini düşünüyor

NE OLDU? Almanya karşılaşmanın ilk yarısında İlkay Gündoğan'ın penaltısıyla öne geçse de Japonya bulduğu iki golle galip geldi. İlkay Gündoğan takımını eleştirdi.

NE SÖYLENDİ? İlkay Gündoğan şunları söyledi: "Japonların içini kolaylaştırdık. Çok kolay gol attılar. Özellikle ikincisi. Dünya Kupası'nda bundan daha kolay bir gol atıldı mı bilmiyorum. Böyle olmamalı, Dünya Kupası'ndayız. Oyunun büyük bölümüne hakimdik. İnanılmaz fırsatlar yakaladık ama ikinci golü atamadık. Pozisyonlarda kötü değiliz ama inanç eksikliğimiz var."

BÜYÜK RESİM: Almanya, Japonya'ya karşı şok bir yenilgi aldı. Şu anda grubun geri kalan iki maçında galibiyet almak için baskı altındalar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

ALMANYA İÇİN SIRADA NE VAR? İlkay Gündoğan ve takım arkadaşları, 27 Kasım'da İspanya'ya karşı grubun ikinci maçına çıkacaklar ve bu yenilgiyi telafi etmeye çalışacaklar.

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