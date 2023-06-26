İlkay Gündoğan'a Manchester City'de neden 'Zidane' dedikleri ortaya çıktı

İlkay Gündoğan kendisine Manchester City antrenmanında neden Zidane dendiğini açıkladı.

İlkay Gündoğan 7 yılın ardından Manchester'a veda ediyor

Barcelona ile anlaştı

Ancak Guardiola'nın ekibinde unutulmaz bir iz bıraktı

NE OLDU? İlkay Gündoğan, Manchester City'ye yedi yılın ardından veda ederken Barcelona'nın yolunu tuttu. İngiltere'deki son sezonunda üç kupanın birden sahibi olan oyuncu, Etihad'da unutulmaz bir iz bıraktı. İlkay Gündoğan'a Manchester City antrenmanında arkadaşı ara sıra Zidane diye sesleniyordu. Peki neden?

NE SÖYLENDİ? İlkay Gündoğan bu durumu The Players' Tribune'e şu sözlerle açıkladı: "Genellikle içine kapanık biriyimdir. Kendimi açmam zaman alıyor. Ama bu takımın harika yanı, ne kadar baskı altında olursak olalım, birbirimizle şakalaştığımızda rahatlamamızdı. Antrenmanda en sevdiğim şey Ruben Dias'la şakalaşmaktı. Sanırım genelde düz bir oyuncu olduğum için biraz teknik gösterdiğimde arkadaşlarım bana 'Zidane' demenin komik olacağını düşündüler. Antrenmanları ne zaman iyi geçirsem Ruben ortalıkta dolaşıp bana 'Zidane' derdi. Ben de ona, 'Hayır, hayır, bugün Pirlo'yum. Zizou'ya yarın dönüşeceğim' yanıtını verirdim."

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty/GOAL

Getty Images