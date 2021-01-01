İlkay Gündoğan'dan Jesus ve Haaland'a övgü

Manchester City'nin orta sahası, Agüero'nun yokluğunda Jesus'un dünya çapında bir golcü olacağını söylerken Haaland'ın da hakkını veriyor.

Sergio Agüero, 10 sezonun ardından bu yaz Manchester City'den ayrılacak. Peki kulübün efsanelerinden biri olan İspanyol golcünün yerini kim dolduracak?

Yeni bir transfer mi, yoksa takımın içinden bir çözüm mü?

İlkay Gündoğan'ın önerisi gayet net. Ona göre Gabriel Jesus, bu işin üstesinden gelebilir.

Ne söylendi?

Manchester City'nin UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde oynayacağı Borussia Dortmund maçı öncesi konuşan İlkay Gündoğan, gazetecilere Gabriel Jesus ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Gabi için sınır yokmuş gibi hissediyorum. Burada yıllardır zaten çok iyi iş çıkardı. Bu, Sergio'nun, Gabi'nin üzerinde bıraktığı bir etki mi gerçekten bilmiyorum. Bildiğim, her şeyi dünya çapında bir forvet olarak getirdiği.

"Gabi harika bir takım arkadaşı. Hâlâ çok genç ve gelişme potansiyeli var ama daha şimdiden gerçekten çok iyi oynuyor. Takıma ve oyununa bağlı.

"Onun için geleceğin çok parlak olduğuna gerçekten inanıyorum."

İlkay Gündoğan'ın Erling Haaland yorumu

Haaland, ocak 2020'de Red Bull Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olduğundan bu yana müthiş yükselişinin keyfini çıkarıyor ve Manchester City'nin, Agüero'dan sonraki olası 9 numarası olarak lanse ediliyor.

Dortmund'da beş yıl geçiren İlkay Gündoğan, Norveçli golcünün hem Bundesliga hem de Şampiyonlar Ligi'nde kendini kanıtladıktan sonra en üst seviyeye ulaşacağına inanıyor:

"Bence harika bir yetenek. Harika bir oyuncu ve heyecan verici.

"Çok gol atıyor, fiziksel olarak güçlü, hızlı ve kararlı. Gördüğüm şey bu. Karşılaştığı her takımı incitebiliyor ve gol sayısı şimdiden olağanüstü. Sadece ligde değil, Avrupa'da da öyle.

"Çok genç olduğu gerçeği, harika bir geleceği olacağını gösteriyor ama zaten harika bir oyuncu. Onu hiç tanımıyorum fakat görünüşe göre zirveye çıkmak için doğru bir zihniyete sahip."

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İlkay Gündoğan'ın, Gabriel Jesus'un potansiyeline ilişkin olumlu bir değerlendirme yapması, Brezilyalı golcünün City için tutarlı bir hedef olduğu gerçeğini destekliyor.

Jesus, City'deki 186 maçında 13'ü bu sezon olmak üzere toplamda 81 kez rakip fileleri havalandırdı. Sözleşmesi ise 2023'te sona erecek.

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