İlkay Gündoğan: Şampiyonluk Liverpool'a verilebilir

Manchester City’nin Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan koronavirüs salgını ve futbola etkileri hakkında konuştu.

Alman kanalı ZDF’ye açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, koronavirüs salgının çok ciddiye anılmasını gerektiğini vurgularken, “Tuhaf bir şekilde Manchester’da havalar mevsime göre çok güzel olmasına rağmen sokağa çıkıp 15 dakika yürümekten korkar olduk. Kolay bir mücadele değil. Koronavirüs çok ciddi bir mesele” ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle Premier Lig’de sezonun tamamlanamaması halinde şampiyonluğun ’a verilmesinin kendisini rahatsız etmeyeceğini söyleyen yıldız oyuncu, “Elbette benim açımdan sorun olmaz. Sportmen olmak gerekiyor. Ancak bu konu henüz gündeme gelmemiştir” dedi.

’nin nisan sonunda antrenmanlara başlama planı hakkında da konuşan İlkay, “Dürüst olmak gerekirse buna pek olasılık vermiyorum. Şu koşullarda gerçekçi görünmüyor” diye konuştu.