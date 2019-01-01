İlkay Gündoğan: Manchester City henüz büyük takım değil

Manchester City’nin Tottenham’a 1-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının ardından İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında iki İngiliz takımının mücadelesinde konuk ettiği ’i Heung-Min Son’un 78.dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup etmişti.

Mücadelenin 13.dakikasında ise Manchester City’nin VAR uygulaması ile kazandığı penaltıyı kullanan Sergio Agüero kaleci Hugo Lloris’i geçememişti.

SportBild’e açıklamalarda bulunan Gündoğan “Büyük takımlar bu tür maçları kazanırlar. Tottenham karşısında yeterince cesur değildik. Basit hatalar yaptık. Şampiyonlar Ligi maçlarında çok gergin oluyoruz ve her zaman yanlış kararlar veriyoruz. Penaltının kaçması maçın kırılma anı oldu. Eğer penaltıyı gole çevirebilseydik maçtan istediğimiz sonucu alabilirdik. Bu tip şeyler büyük takımların başına gelmez. Biz henüz büyük takım değiliz.”

Tottenham karşısında aldığı yenilgi ile Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla oynadığı son üç maçı da kaybetmiş olan Manchester City, 17 Nisan Çarşamba günü TSİ 22:00’da yarı finale çıkmak için son şansını kullanacak.