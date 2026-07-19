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İlk yarıda yaşananlar, Dünya Kupası finalinde daha önce hiç görülmemişti

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
İspanya
Arjantin
ABD

1966'dan bu yana görülmemiş bir rakam

2026 Dünya Kupası finalinin ilk yarısı, heyecan bekleyen taraftarların umutlarını boşa çıkardı. Pazar akşamı New York/New Jersey Stadyumu’nda oynanan maç, İspanya ve Arjantin milli takımları arasında golsüz berabere sonuçlandı; bu sonuç, hücum fırsatlarının ne kadar az olduğunu gösteren tarihi istatistiklerle desteklendi.

İstatistik konusunda uzmanlaşmış uluslararası "Opta" ağı, maçın ilk yarısı boyunca sadece üç şut atıldığını ve bunun, 1966 yılında bu verilerin kaydedilmeye başlanmasından bu yana Dünya Kupası finallerindeki en düşük şut sayısı olduğunu açıkladı.

Ağ, Arjantin milli takımının ilk yarıyı kaleye veya kale dışına hiçbir şut atmadan tamamladığını da ekledi; bu, 1966'dan bu yana "Tango" için herhangi bir Dünya Kupası maçının ilk yarısında yaşanan ilk durumdur.

İspanya milli takımı, yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükselmiş ve turnuvadaki güçlü performansını sürdürmüştü.

Öte yandan Arjantin milli takımı, İngiltere milli takımı karşısında heyecan verici bir geri dönüşle finale yükseldi. Gerideyken skoru 2-1'e çevirerek İspanya ile Dünya Kupası'nın finalinde karşılaşacak.

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