İlk kez: Neuer olası emeklilik tarihini açıkladı

Alman Bayern Münih kulübünün kaptanı ve yıldız kalecisi 40 yaşındaki Manuel Neuer, dolu dolu geçen futbol kariyerini sonlandırabileceği muhtemel zamanlama hakkında ilk kez doğrudan konuştu.

Tecrübeli kaleci, Alman Ligi'ndeki 21. sezonuna (Bayern Münih ile 16 sezon ve Schalke ile 5 sezon) çıkmak üzere bugün Salı günü takımın "Tegernsee" bölgesindeki hazırlık kampına katıldı ve Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından geçirdiği yaz tatilinden dönüşünün ilk antrenmanı sonrasında şaşırtıcı açıklamalar yaptı.

2014 Dünya Şampiyonu, "Bild" gazetesinin, sözleşmesini uzatmak ya da 2027 yazında emekli olmak konusundaki kararını vermek için yeni sezonun sonuna kadar bekleyip beklemeyeceğine dair sorusuna şu yanıtı verdi: "Maçlara çıkıp kendime 'Bu benim son maçım, belli bir stadyuma son ziyaretim olsun ya da olmasın' demiyorum; ancak bu sefer kariyerime nokta koyup emekli olmam çok muhtemel görünüyor."

Beş kez dünyanın en iyi kalecisi ödülünü kazanan kaleci, emeklilik seçeneğinin gerçekten masada olduğu aylarca süren düşünmenin ardından, geçtiğimiz Mayıs ayında Bavyera devi ile sözleşmesini bir yıl daha uzatmıştı. Neuer bu konuda şunları ifade etti: "Belki o dönemde emekliliğe yönelme oranı yüzde 85'ti, ancak bu takımın, bu teknik ekibin ve teknik direktörün içinde bulunmak bana büyük bir keyif veriyor; her zaman tüm kupalarda mücadele etme gücüne sahibiz ve zirvede yer alıyoruz. Takımın kalitesiyle birlikte bu ortam, kendime 'Kesinlikle devam etmeliyim' dememi sağlayan yüzde 15'ti."

Tecrübeli kaleci, önümüzdeki sezona dair motivasyonlarından bahsederken şunları ekledi: "Kişisel tutkum için oynamaya devam ediyorum; çünkü takıma her zaman yardımcı olabilme gücümün farkındayım, ayrıca ailemden ve arkadaşlarımdan gördüğüm büyük destek de var."

Bu sezonun kariyerinin son perdesi olması bekleniyor. Neuer bu perdenin, 5 Haziran 2027'de Atlético Madrid kulübüne ait "Metropolitano" stadında oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle, 2013 ve 2020 yıllarından sonra üçüncü kıta kupasını da kazanarak ideal bir sonla taçlanmasını arzu ediyor.