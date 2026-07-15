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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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İlk kez... 2026 Dünya Kupası finalinde tarihi bir olay

İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
İspanya - BLN
İspanya
İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
ABD
İspanya

İspanya ve Arjantin karşı karşıya

İspanya ve Arjantin milli takımları arasında oynanacak olan 2026 Dünya Kupası finali, turnuvada eşi benzeri görülmemiş tarihi bir olay olacak.

İspanya ve Arjantin milli takımları, sırasıyla Fransa ve İngiltere'yi mağlup ettikten sonra önümüzdeki Pazar günü 2026 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

"Opta" ağının istatistiklerine göre, Dünya Kupası tarihinde ilk kez finalde Avrupa Şampiyonası ve Copa América şampiyonları karşı karşıya geliyor.

İspanya, final maçında İngiltere'yi yenerek 2024 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğuna ulaşırken, Arjantin ise Kolombiya'yı mağlup ederek Copa América şampiyonluğunu kazandı.

Dünya Kupası
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İspanya
ESP
Arjantin crest
Arjantin
ARG

İki takımın geçtiğimiz Mart ayında Katar’da “Finalesima” maçında karşılaşması planlanıyordu, ancak maç güvenlik nedenleriyle iptal edilmişti.

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