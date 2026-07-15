İspanya ve Arjantin milli takımları arasında oynanacak olan 2026 Dünya Kupası finali, turnuvada eşi benzeri görülmemiş tarihi bir olay olacak.

İspanya ve Arjantin milli takımları, sırasıyla Fransa ve İngiltere'yi mağlup ettikten sonra önümüzdeki Pazar günü 2026 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

"Opta" ağının istatistiklerine göre, Dünya Kupası tarihinde ilk kez finalde Avrupa Şampiyonası ve Copa América şampiyonları karşı karşıya geliyor.

İspanya, final maçında İngiltere'yi yenerek 2024 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğuna ulaşırken, Arjantin ise Kolombiya'yı mağlup ederek Copa América şampiyonluğunu kazandı.

İki takımın geçtiğimiz Mart ayında Katar’da “Finalesima” maçında karşılaşması planlanıyordu, ancak maç güvenlik nedenleriyle iptal edilmişti.