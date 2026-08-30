Napoli, pazar günü sezonun ligdeki ilk yenilgisini aldı. I Partenopei, kendi sahasındaki Stadio Diego Armando Maradona’da Como’ya 1-2 mağlup oldu. Eski FC Utrecht forveti Anastasios Douvikas, henüz ilk yarıda attığı galibiyet golüyle maçın kahramanı oldu. Como, iki maç sonunda dört puana ulaştı; Napoli ise üç puanda kaldı.

Mathías Olivera ilk ciddi fırsatı yakalayan isim olsa da, Como kısa süre sonra hak ettiği şekilde öne geçti. Assane Diao, Olivera’yı geçip topu Martin Baturina’ya çıkardı; Baturina da dönerek yaptığı şık vuruşla ağları sarstı: 0-1.

Yalnızca bir dakika sonra, ilk 11’de başlayan ve hareketli bir görüntü çizen Noa Lang skora dengeyi getirebilirdi. Sol kanat oyuncusu, Matteo Politano’dan kusursuz bir orta aldı ve arka direkte, kalenin hemen önünde yaptığı kafa vuruşunda topu az farkla üstten auta gönderdi.

Yarım saat dolarken Napoli beraberliği sonunda buldu. Politano, Rasmus Højlund’a sert bir pas attı; Højlund topu ayağının altından geçirerek kontrol etti ve sol ayağıyla uzak köşeye çok sert vurdu: 1-1.

Lang ve takım arkadaşları eşitlik golünün sevincini uzun süre yaşayamadı. Como’nun yeniden öne geçmesi için yalnızca beş dakika yetti. André-Frank Zambo Anguissa ile Amir Rrahmani’nin yaptığı hata, Douvikas’ın boş durumda topu ağlara göndermesini sağladı: 1-2.

İkinci yarıda Napoli, beraberlik için çok fazla ciddi fırsat üretemedi. En büyük şans belki de, Lang’ın şık hazırlık pasının ardından topu üstten auta vuran Olivera’ya geldi. Eski Eredivisie yıldızı, 56. dakikada oyundan alındı.

Uzatma dakikalarının derin bölümünde Stanislav Lobotka, seken topa sert vurarak bir puanı kurtardığını düşündü. Ancak atak başlangıcında bir dönem Ajax’ta da oynayan Lorenzo Lucca ofsayttaydı ve skor 1-2 olarak kaldı.