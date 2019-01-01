İlhan Mansız, Beşiktaş'tan ayrıldı iddiası

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevi yapan İlhan Mansız, sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktı.

2018 yazında Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen ve Guti Hernandez'le birlikte antrenörlük yapan İlhan Mansız, kulüpteki görevinden ayrıldı.

TRT Spor'da yer alan habere göre İlhan Mansız, belindeki rahatsızlık nedeniyle görevini bırakma kararı alırken tarafların yolları ayırdığı belirtildi.

Kariyerindeki ilk antrenörlük deneyimini Beşiktaş'ta geçiren 43 yaşındaki İlhan Mansız, futbolculuk döneminde de 2001-2004 yılları arası siyah-beyazlı formayı giymiş ve unutulmaz gollere imzasını atmıştı.

Beşiktaş Kulübü'nden İlhan Mansız'ın ayrılığına dair herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.