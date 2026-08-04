Goal.com
CanlıBiletler
ueda(C)Getty Images
Siep Engelen

Çeviri:

İlgi sonunda artıyor: Ayase Ueda Premier League yolcusu olabilir

Transfers
Feyenoord
Ipswich Town
A. Ueda

İngiliz kaynaklara dayandırılan FR12 haberine göre Ayase Ueda, Ipswich Town’ın radarında. Japon futbolcu, doğru teklif gelmesi halinde Feyenoord’dan ayrılabilir. 

Ueda geçen sezon Eredivisie’de gol kralı oldu, ancak şu ana kadar kendisine yönelik ilgi yavaş ilerliyor. Buna Ipswich değişiklik getirebilir: Premier League’e yükselen ekip, tecrübeli bir santrfor arıyor. 

İngilizlere göre Ueda bu profile uyuyor. 27 yaşındaki santrforun Feyenoord ile sözleşmesi 2028’in ortasına kadar devam ediyor, ancak Rotterdam ekibi ayrılığına izin verecek. Nitekim Nacho Ferri’nin transfer edilmesi, Ueda’nın ayrılığına yönelik hazırlık olarak görülüyor. 

Ipswich, teknik direktör Dévy Rigaux’ya henüz resmi bir teklif sunmadı, ancak bunun kısa süre içinde değişmesi mümkün. Transfermarkt, Ueda’nın şu anda 20 milyon euro bonservis bedeli olduğunu düşünüyor. 

Ipswich’te Ueda, başta Chuba Akpom olmak üzere bazı isimlerle forma rekabetine girebilir. Geçen sezon Ajax’tan kiralanan santrfor için, Premier League’e yükselmenin ardından zorunlu satın alma opsiyonu devreye sokuldu. Teknik direktör Gary O’Neil, Akpom’dan memnun olduğunu daha önce açıklamıştı. Ayrıca Emersonn da yaz başında yeni santrfor olarak kadroya katıldı. 

Club Friendlies
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Le Havre crest
Le Havre
LEH
Eredivisie
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Ueda, sadece geçen Eredivisie sezonunda değil, Dünya Kupası sırasında da yurt dışındaki kulüplerin dikkatini çekti. Japonya adına dört maçın tamamında oynadı ve iki gol attı. 

Ueda, Ipswich’te Daizen Maeda ile iyi bir ikili oluşturabilir. Japon sol kanat oyuncusu, Celtic’ten 10 milyon euronun biraz altında bir bedelle transfer edildi.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin