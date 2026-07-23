Barcelona Kulübü bugün, perşembe günü, Alman Karim Adeyemi'yi Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bu transferle Katalan ekibine önümüzdeki dönem için takviye yapılmış oldu.

Barcelona, resmi internet sitesi aracılığıyla, forvet oyuncusu Karim Adeyemi'nin transferi konusunda Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardığını ve oyuncunun Katalan kulübüyle 2031 yılına kadar bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Adeyemi, Newcastle'dan gelen İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon'un ardından Barcelona'nın bu yaz transfer döneminde yaptığı ikinci transfer oldu.

Böylece Adeyemi, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde kendisine milli takımda ilk kez forma giyme fırsatı veren Barcelona teknik direktörü Hansi Flick ile yeniden bir araya gelme imkânı bulacak.

18 Ocak 2002'de Münih'te Nijeryalı bir baba ve Rumen bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Adeyemi, Barcelona takımına heyecan verici ve çok yönlü bir hücum anlayışı katıyor.

Barcelona'nın resmi internet sitesinde belirtildiğine göre Adeyemi, futbol kariyeri boyunca hem kanatlarda hem de hücumun merkezinde oynayabilme yeteneğini sergiledi ve üstün bir hız ile güçlü bir sol ayağı bir arada barındırdı.

Bu özellikler, onu kendisini yakından tanıyan Flick için bir kez daha değerli bir seçenek hâline getiriyor. Zira Adeyemi, ilk profesyonel kulübü olan Red Bull Salzburg'da forma giyerken, Barcelona'nın şimdiki teknik direktörü ona Almanya Milli Takımı'nda ilk kez sahaya çıkma fırsatı vermişti.

Bu, yaklaşık beş yıl önceydi. Şimdi iki isim, tamamen farklı koşullar altında yeniden bir araya geliyor. Bu süre zarfında Adeyemi, son dört sezonu Borussia Dortmund'da geçirdi ve hem Bundesliga'da hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde parladı.







