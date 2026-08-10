West Ham, İngiliz forvet Jamie Vardy'yi, hücum hattını güçlendirmek amacıyla bu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için seçenekleri arasına yerleştiriyor.

West Ham, geçen sezon Premier Lig puan tablosunda on sekizinci sırada yer alarak Championship'e düştü.

İngiliz gazetesi "Daily Mail"e göre, West Ham şu anda serbest oyuncu konumunda bulunan İngiliz forvetin durumunu araştırdı ve Hollanda kulübü AZ Alkmaar'ın forveti Troy Parrott'u kadrosuna katma girişimleri başarısız olursa onu transfer etmek için harekete geçebilir.

39 yaşındaki Vardy, tecrübesi ve yedek kulübesinden etkili hücum çözümleri sunma becerisi göz önüne alındığında cazip bir seçenek olmayı sürdürüyor.

Gazete, Vardy'nin bir sonraki adımında acele etmemeye kararlı olduğunu belirtti; zira geçen yıl İtalyan kulübü Cremonese'ye katılma yönündeki ailevi kararı, deneyimin değerine rağmen aceleye getirdiği hissi mevcuttu.

Bu adım, Vardy'nin İngiltere'ye dönme ihtimalini yeniden canlandırıyor; ki bu, Leicester City'den ayrılıp İtalya'da oynadığı dönemin ardından zaten düşündüğü bir konuydu.

Cremonese'deki deneyimi, takımın küme düşmesine rağmen rekabetçi bir seviyeyi korumasına imkân tanıdı; nitekim İtalya Ligi'nde 7 gol atıp 3 asist yaptı.