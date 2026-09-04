İkinci lig Arap kulübü Sancho ile görüşüyor

İkinci Lig'de mücadele eden BAE ekibi Sokorülarab kulübü, İngiliz Jadon Sancho ile anlaşmak için teklif sunmaya hazırlanıyor. Manchester United'ın eski kanat oyuncusu 26 yaşındaki futbolcu, İngiliz kulübünden ayrılmasının ardından serbest kalmıştı ve kulüp, hırslı projesine bu ismi katmayı hedefliyor.

İngiliz "Mirror" gazetesine göre, Sokorülarab şu anda herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmayan bir dizi öne çıkan oyuncuyla iletişime geçmeyi planlıyor ve hedeflenen isimlerin başında Sancho geliyor.

Projenin başında eski İngiliz oyuncu Jonjo Shelvey bulunuyor. 2016'da Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Danny Simpson ise oyuncu-antrenör görevini üstleniyor. Takımın kaptanlığına ise Ravel Morrison atandı.

Sancho, sözleşmesinin geçtiğimiz haziran ayında sona ermesinin ardından Manchester United'dan ayrıldı. Ayrıca Aston Villa, geçen sezon kiralık döneminin bitiminin ardından oyuncuyu kadroda tutma opsiyonunu kullanmadı ve böylece İngiliz kanat oyuncusu bedelsiz olarak transfer edilebilir hale geldi.

Sancho, 2021 yılında Borussia Dortmund'dan 85 milyon euro karşılığında Manchester United'a katılmıştı, ancak takımda kalıcı olmakta zorlandı. Ardından ocak 2024'te kiralık olarak Dortmund'a döndü ve kulüple birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıktı.

Oyuncu daha sonra Chelsea'ye transfer oldu ve bu kulüple UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandı. Ancak Londra ekibine kesin transferine ilişkin görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından kiralık olarak Aston Villa'ya katıldı ve burada 39 maçta 1 gol atıp 3 gole asist yaptı.

Sancho'nun geçtiğimiz dönemde Fiorentina, Roma ve Palmeiras gibi çeşitli kulüplere transferi gündeme gelse de, bu görüşmelerin hiçbiri kesin bir anlaşmayla sonuçlanmadı.

Sokorülarab, Sancho'nun mevcut durumunu değerlendirerek onu Dubai'de yeni bir deneyim yaşamaya ikna etmeyi umuyor. Bu transfer, İngiliz kanat oyuncusuna, sürekli iniş çıkışlarla geçen yılların ardından kariyerini yeniden başlatma fırsatı verebilir.