İkinci kez: FIFA, İspanya'nın Barcelona yıldızıyla ilgili talebini reddetti

Uluslararası Futbol Federasyonu'nun Temyiz Komitesi, Barcelona'nın yıldızı Gavi'ye Dünya Kupası finalindeki olaylar nedeniyle verilen men cezasının ertelenmesi için İspanya Futbol Federasyonu'nun yaptığı başvuruyu reddetti.

Mundo Deportivo gazetesi, İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente'nin bugün cuma günü, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçlar için İspanya Milli Takımı'nın kadrosunu açıklayacağını aktardı.

Gavi'nin kadroda yer alması durumunda, FIFA'nın İspanya Federasyonu'nun men cezasının bir yıl süreyle ertelenmesi talebini reddetmesinin ardından, teknik direktör oyuncuya güvenemeyecek.

Bu da, yalnızca iki hafta içinde birden fazla maç oynanacak olması nedeniyle her zamankinden daha geniş bir kadro içinde oyuncu çağrılsa dahi, ayın 26 Eylül'ünde Londra'da İngiltere karşısında oynanacak ve eleme yolculuğunda son derece önemli olan ilk maçta hiçbir şekilde forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

Bunun ardından Luis de la Fuente, 29 Eylül'de İspanya'da oynanması planlanan Hırvatistan karşısındaki ikinci maça kadar beklemek zorunda kalacak.

FIFA'ya bağlı Disiplin Komitesi, daha önce İspanya Federasyonu'nun, Barcelona oyuncusunun Arjantinli Leandro Paredes ile yaşadığı olay üzerine yaptığı temyiz başvurusunu reddetmişti. Paredes de Eric García'ya yaptığı saldırının ardından 10 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Bunun ardından İspanya Federasyonu Temyiz Komitesi'ne başvurdu ve tek maçlık men cezası temyiz edilemediği için Federasyon, cezanın uygulanmasının ertelenmesini ve bir yıl süreyle denetim altına alınmasını talep etti.

İspanya Federasyonu, Amerikalı oyuncu Folarin Balogun'un 2026 Dünya Kupası'nda Bosna-Hersek karşısında kırmızı kart görmesinin ardından maruz kaldığı ceza emsalini dayanak gösterdi. Ceza tek maçlık bir men cezasıydı ancak FIFA dikkat çekici bir şekilde bunun uygulanmasını bir yıl süreyle ertelemişti.

Böylece FIFA, İspanya Federasyonu'nun yaptığı temyiz başvurusunu reddederek Gavi'ye verilen tek maçlık men cezasını yürürlükte bıraktı.

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