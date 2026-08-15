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İki yönlü transfer: Juventus, Paris Saint-Germain'in şokundan bir hediye bekliyor

Transfers
Paris Saint-Germain - Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Süper Kupa
Juventus
Z. Suzuki
E. Martinez
Fransa
İngiltere
Avusturya
İtalya
Japonya
Arjantin

Sürpriz gelişmeler: Juventus'un lehine mi işliyor?

Juventus, geçtiğimiz günlerde en önemli yaz transferlerinden birini gerçekleştirmek için Paris Saint-Germain'in çıkmaza girmesinden faydalanmaya çalışırken, bianconeri aynı zamanda bu hediyenin Aston Villa tarafından beklenen bir kararla tamamlanmasını gözlüyor ve eski dosyalardan birini yeniden açma fırsatını tazelemeyi umuyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre Juventus, geçtiğimiz aylarda uzun süre takip ettiği Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez hakkında yeniden bilgi almaya başladı.

Aynı kaynağa göre Martinez'in durumu, Japon kaleci Zion Suzuki'nin (Parma) Aston Villa'ya transferi olasılığına bağlı. Suzuki'nin Paris Saint-Germain'e transferi çıkmaza girdikten sonra Aston Villa oyuncuyla görüşmeleri sürdürüyor.

Di Marzio kendi sitesinde şunları söyledi: "Aston Villa, Suzuki için yeniden güçlü bir şekilde harekete geçti ve yeni sürprizler yaşanmazsa transferi tamamlamak için baskı yapabilir. Buna karşılık, eldeki bilgilere göre Juventus'un Suzuki konusunda Parma ile doğrudan yeniden pazarlığa oturması, kulübün yüksek mali talepleri nedeniyle zor görünüyor."

Martinez'in yanı sıra Juventus, Guglielmo Vicario ile görüşmeleri hızlandırma konusunda bir karar verilmesini bekliyor. Kulüp ayrıca yeni kalecisinin kimliğini netleştirmeden önce başka isimleri de değerlendiriyor.

Juventus'tan ayrılacaklar cephesinde ise Monza, bu iç içe geçmiş gelişmeler doğru yönde ilerlerse kaleci Michele Di Gregorio'yu geri almanın hayalini kuruyor.

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