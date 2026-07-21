İki transfer bombasının ardından... Arsenal, "İspanyol sihirbazı" hedefliyor

İngiliz ekibi Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın hücumunun sol kanadını güçlendirmek amacıyla, yaz transfer döneminin kapanmasından önce İspanyol Athletic Bilbao'nun kanat oyuncusu Nico Williams ile resmi temaslarını yeniledi. Bu girişim, kulübün Morgan Rogers ve Bradley Barcola transferlerini tamamlamada yaşadığı aksaklıkların ardından geldi.

İngiliz uzman internet sitesi "TeamTalk", Arsenal'in sportif direktörü Andrea Berta'nın, 23 yaşındaki İspanyol milli oyuncuyla, transfer olasılığını kapsamlı bir şekilde değerlendirmek çerçevesinde doğrudan görüşmeler yaptığını bildirdi.

Williams'a yönelik ilginin yeniden canlanması, Arsenal'in Chelsea'ye transfer olan Rogers'ı kadrosuna katmakta başarısız olmasının ve Manchester United'ın resmi bir teklif sunarak devreye girmesinin ardından Barcola transferindeki belirsizliğin sürmesi üzerine geldi.

Williams, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı ile elde ettiği başarının ardından transfer dönemine büyük bir moralle giriyor. Arjantin'e karşı oynanan finalde, Ferran Torres'e akıllı bir kafa pasıyla golü hazırlayarak galibiyet golüne imzasını attı.

Geçen sezon geçirdiği sakatlıklar nedeniyle İspanya Ligi'nde yalnızca 20 maçta ilk 11'de yer alabilmesine rağmen, doğru zamanda geri döndü ve en üst seviyede kalitesini kanıtladı.

Williams, Bilbao ile 77 milyon sterlin (90 milyon euro) değerinde bir serbest kalma maddesi içeren yeni ve uzun süreli bir sözleşme imzaladı; bu miktar Arsenal'in ulaşabileceği bir rakam.

Kaynaklar, Bilbao ile çıktığı 199 maçta 74 gol atıp 37 asist yapan Williams'ın, Arteta'nın aradığı hız ve etkinliği sağlayabileceğine Berta'nın inandığını doğruladı.

Liverpool'un oyuncuyu daha önce takip etmesine rağmen, yerel ve kıtasal hedeflerine ulaşmak için transfer döneminin kapanmasından önce sol kanat bölgesini güçlendirmekte ısrarcı olan Arsenal, şu anda yarışın önünde yer alıyor.