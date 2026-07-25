Bayern Münih, oyuncuyu bu yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olmakla ilişkilendiren raporlara rağmen, Michael Olise'nin kadrosunda kalacağından hâlâ emin.

Bu konuda, "Sky Sport" ağının Alman gazetecisi Florian Plettenberg, Bayern yönetiminin oyuncunun kalacağını ve bu yaz ayrılık niyetinin bulunmadığını teyit eden iki temel etkene dayandığını belirtti.

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Plettenberg, birinci etkenin Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Bayern yönetimine kraliyet kulübünün resmi açıklamasının dışında bu yaz Olise'yi kadrosuna katmaya çalışmadığı ve onu almak için herhangi bir teklif sunma niyeti taşımadığı yönündeki teyitleri olduğunu açıkladı.

İki kulüp arasındaki özel ilişki göz önüne alındığında, Bayern yetkililerinin bu teyitlere tamamen güvendiğini de sözlerine ekledi.

İkinci etken ise Bayern'in Dünya Kupası sırasında doğrudan Olise ve temsilcilerinden aldığı, herhangi bir ayrılık niyeti bulunmadığını teyit eden mesajlar.

Plettenberg, şimdiye kadar Olise ya da temsilcilerinin bu yaz transfer döneminde kulüpten ayrılma yönünde herhangi bir istek Bayern yönetimine bildirmediğine dikkat çekti.



