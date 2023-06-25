İki Premier Lig devi ve Bayern Münih, Bundesliga'da fırtına gibi esen yıldızın peşine düştü

Premier Lig ekipleri Liverpool ve Tottenham arasındaki transfer savaşına Bayern Münih de katıldı.

NE OLDU? The Guardian'a göre Londra kulübü, Bundesliga'yı kasıp kavuran genç yıldızın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

BÜYÜK RESİM: Spurs, Van de Ven'i savunmayı güçlendirmek için potansiyel bir hedef olarak gündemine almıştı, ancak Jurgen Klopp da genç yıldızı takımına katmak için istekli görünüyor.

Ve bu yaz transfer döneminde, Tottenham ile Liverpool arasında bir transfer savaşı çıkabilir.

Tottenham, Van de Ven'i alamadığı takdirde onun alternatifi olarak Bayer Leverkusen'den Edmond Tapsoba'ı da transfer listesinde tutmaya devam ediyor.

VE DAHA FAZLASI: Wolfsburg'un, Bundesliga'da etkileyici bir sezon geçiren 22 yaşındaki Hollandalı oyuncu için 30 milyon € (26 milyon £/33 milyon $) talep ettiği söyleniyor.

Van de Ven ile Bayern Münih'in de ilgilendiği aktarılırken genç oyuncunun, yaz transfer döneminde birçok Avrupa devini peşinden sürüklemesi bekleniyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Wolfsburg ile etkileyici bir sezon geçirmesine rağmen, Tottenham veya Liverpool'un defans oyuncusu için 30 milyon €'luk bir teklif verip vermeyeceği henüz belli değil.