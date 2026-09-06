Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim, Barcelona ile farklı iki numara taşıyan iki formayla göründü. Dikkat çeken bu olayda oyuncunun adı önce A takım listesine 29 numarayla eklendi, ardından Barcelona Athletic listesinde 19 numaralı formayla yer aldı.

Barcelona'nın açıkladığı listelere göre Hamza Abdülkerim'in adı A takım listesinde 29 numaralı formayla yer alırken, Mısırlı forvet yedek takım listesinde 19 numarayı taşıdı. Bu durum, oyuncunun aynı anda her iki takımın listesiyle bağlantılı olduğunu yansıtıyor.

Hamza, geçtiğimiz kış transfer döneminde Barcelona'ya kiralık olarak katılmıştı. Katalan kulübü, oyuncunun takımla sergilediği performansların ardından onu kalıcı olarak kadrosuna katmak için harekete geçmeye karar verdi.

Mısırlı forvet son dönemde, 2026 Dünya Kupası'na katılacak Mısır milli takımı kadrosuna sürpriz bir şekilde dahil olmasının ardından dikkatleri üzerine çekti. Ardından dinlenme süresi almadan çalışmayı sürdürmeyi ve Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın hazırlık dönemine erkenden katılmayı tercih etti.

Hamza, hazırlık döneminde üstün performanslar sergileyerek Barcelona'nın gol krallığı listesinin zirvesine yerleşti. Böylece Flick'in planlarındaki yerini korudu ve geçtiğimiz haftaki Rayo Vallecano karşılaşmasında La Liga'da ilk kez sahneye çıkma fırsatı elde etti.

Barcelona'nın Arsenal forveti Gabriel Jesus ile anlaşmasının ardından yedek takıma dönme ihtimaline dair tahminler yürütülmesine rağmen Flick, Mısırlı forvete sahip çıktı ve bu Pazar günü oynanacak Valencia maçı için onu takım kadrosunda tuttu. Böylece Abdülkerim, adı Barcelona Athletic listesiyle de bağlantılı olmasına rağmen A takımın planlarında yer almayı sürdürdü.