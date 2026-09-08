Ittihad Kulübü, Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki önümüzdeki iki maçta ilk kalecisi Sırp Predrag Rajković'ten yoksun oynamaya devam edecek.

Rajković, takımının müsabakanın altıncı haftasında Al-Feiha'yı 2-1 mağlup ettiği salı günkü karşılaşmada forma giyememişti; bir önceki haftada ise Al-Nassr karşısında aynı skorla alınan galibiyete katkıda bulunmuştu.

Sırp kalecinin Al-Feiha maçındaki yokluğu, kulübün daha önce açıkladığı üzere karın kaslarının duvarında yaşadığı bir yırtık nedeniyleydi.

Rajković sakatlığından iyileşmedi ve dolayısıyla önümüzdeki iki maçta yeniden forma giyemeyecek: Roshn Ligi'nin 7. haftasında Al-Faisaly karşısında ve ardından AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu lig aşamasının ilk haftasında Katar temsilcisi Al-Shamal karşısında. Bunu Suudi Arriyadiyah gazetesi ortaya koydu.

Ittihad Kulübü, Rajković ile birlikte Ahmed Al-Julaidan ve Mokhtar Ali ikilisinin de farklı sakatlıklar nedeniyle Al-Feiha maçında yer almayacağını açıklamıştı.

Arriyadiyah, Ittihad kalecisinin takımla birlikte antrenmanlara dönüşünün "Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Körfez Kupası'na katılımıyla eş zamanlı olan ara dönemin ardından olacağını" belirtti.

Körfez Kupası, bu ayın 23 Eylül'ünden gelecek ayın 6 Ekim'ine kadar sürecek dönemde düzenlenecek.

Şunu da okuyun: Video: Şampiyonlar gecesinde Mbappé ve kardeşinin çelişkisi: Zirveden çöküşe

Şunu da okuyun: Ani deprem: Aslanların yıldızından bomba açıklama: Wahbi varken bir daha Fas için oynamayacağım

