Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin yerine takımın başına geçmesi için adları gündeme gelen İspanyol Xavi Hernandez ve Marcelino Garcia ile anlaşma ihtimalleri geriye düşünce, Suudi Al Ahli'nin yeni teknik direktör dosyası başlangıç noktasına döndü.

Jaissle, takımı Asya Elit Ligi'nde üst üste iki şampiyonluğa taşıdıktan sonra Newcastle United ile yeni bir maceraya başlamak amacıyla Al Ahli yönetimine istifasını sunmuştu.

Al Ahli, Alman teknik adamın halefini hızlı bir şekilde belirlemeye yakın görünüyordu, ancak güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, son saatlerde Xavi ya da Marcelino'nun Al Ahli'yi çalıştırmaya yaklaştığına dair dolaşan haberlerin doğru olmadığını teyit etti.

Transfer piyasası uzmanı, "X" üzerinden yaptığı paylaşımda, iki teknik direktörün de bu aşamada görevi devralmaya yakın olmadığının altını çizdi.

Bu haberler, önceki raporların Al Ahli'nin İspanyol teknik direktörlerle görüşmelerinde ilerleme kaydettiğine işaret etmesinin ardından, müzakerelerin seyri üzerine şüphe bulutları düşürdü.

"Al Riyadiyah" gazetesi, dün akşam cuma günü, Al Ahli yönetiminin, Jaissle'nin halefi adaylarının başında yer alan Xavi'ye kendisine sunulan resmi teklife ilişkin tutumunu netleştirmesi için 48 saatlik bir süre tanıdığını ortaya koymuştu.

Gazete, kulüp yönetiminin aynı zamanda Xavi'nin teklifi reddetme ihtimaline karşı birden fazla teknik direktörle görüşmelerini sürdürdüğünü ve daha önce Suudi Ligi'nde ya da bölge turnuvalarından birinde görev yapmış bir teknik direktörle anlaşma eğiliminde olduğunu açıkladı.

Buna karşılık, Fransız "Foot Mercato" sitesi bugün cumartesi, Al Ahli'nin Marcelino Garcia ile müzakerelerde ileri bir aşamaya geldiğini ve İspanyol teknik direktörün takımın başına geçmeye onay verdiğini, sözleşmenin son detaylarının tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.