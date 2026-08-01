Troy Parrott’a ilgi yavaş ama emin adımlarla artıyor. Genellikle güvenilir bir gazeteci olarak bilinen Ben Jacobs, AZ’nin santrforuna “en az” beş kulübün ilgi gösterdiğini aktardı.

Bu kulüpler arasında ilk olarak Fulham’ın adı geçiyor. İngiliz ekibi, geçen sezonun son bölümünde de Parrott’la ilgilenmişti ancak şu ana kadar somut bir adım atmadı. Bu hafta, teknik direktör Álvaro Arbeloa’nın çalıştırdığı kulübün Gonzalo García’yı Real Madrid’den kadrosuna katarmayı başardığı ortaya çıktı.

Como ve Real Betis de Parrott’u yakından takip ediyor. Jacobs ayrıca, son dönemde AZ’ye “bilgi alan” kulüpler arasında hem Ajax’ı hem de PSV’yi saydı.

Özellikle Ajax’ın ilgisi şaşırtıcı görünüyor; zira bu dönemde Amsterdam ekibine zaten iki santrfor katıldı. Marcos Leonardo, Al-Hilal’den 20 milyon euro karşılığında transfer edilirken, Tolu Arokodare Wolverhampton Wanderers’tan kiralandı. Kasper Dolberg ve Don-Angelo Konadu ile birlikte Ajax’ın elinde toplam dört santrfor bulunuyor.

PSV’nin ilgisini açıklamak ise daha kolay. Alassane Pléa, sakatlığı öncesindeki seviyesinden hâlâ çok uzakta ve Ricardo Pepi’nin bu yaz ayrılma ihtimali de hâlâ masada.

AZ’nin Parrott için istediği bonservis bedeli bilinmiyor, ancak bu rakam geçen kış 30 milyon euro civarındaydı. İrlandalı hücum oyuncusunun Alkmaar kulübüyle sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor.

AZ, Parrott’un halefini ise uzun süredir bünyesinde barındırıyor. Leeroy Echteld yönetiminde yeni sezonda ilk santrfor olarak düşünülen isim Mexx Meerdink. Jizz Hornkamp da iyi bir yedek olarak hazır bekliyor.