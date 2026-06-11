Dirk Proper, NEC formasıyla son maçını oynamış olabilir. Voetbal International’ın haberine göre, orta saha oyuncusu sc Heerenveen ve Sparta Rotterdam gibi kulüplerin ciddi ilgisini çekiyor.

Proper, gerçek bir kulüp adamı olarak nitelendirilebilir. 24 yaşındaki sağ ayaklı oyuncu, 2011 yılında Nijmegen kulübünün altyapısına katıldı ve 13 Aralık 2019'da A takımda ilk kez forma giydi.

Proper, NEC için vazgeçilmez bir isim ve nihayetinde belirleyici bir oyuncu haline geldi. Bugüne kadar NEC formasıyla 185 maça çıktı, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.

NEC formasıyla yaşadığı en önemli anlardan biri, 2021'de Eredivisie'ye yükselme başarısıydı. Proper, uzun süre kulübüyle birlikte büyüdü, ancak geçen sezon her şey değişti.

Proper, özellikle 2025/26 sezonunun ilk yarısında Eredivisie'nin yıldızı olarak öne çıkan Kodai Sano'ya ilk on birdeki yerini kaptırdı.

Voetbal International, NEC teknik direktörü Dick Schreuder'in Proper'ı takımda tutmak istediğini, ancak aynı zamanda oyuncusunun sözleşmesinin 2027 ortasında sona ereceğini bildiğini belirtiyor.

Bu nedenle NEC, Goffertstadion'a yeterli bir teklif gelmesi halinde Proper'ı satmaya hazır. Transfermarkt, Proper'ın değerini 1,5 milyon euro olarak tahmin ediyor.

Sparta'da önümüzdeki sezon Rogier Meijer takımın başına geçecek. Doetinchem doğumlu Meijer, 2020 ile 2025 yılları arasında NEC'in teknik direktörlüğünü yapmıştı ve bu nedenle Proper'i çok iyi tanıyor.

Bu arada Heerenveen, sırasıyla FC Utrecht ve Sporting Braga'nın somut ilgisini çeken Joris van Overeem ve Marcus Linday'ın ayrılışını hesaba katıyor. Van Overeem ve/veya Linday'ın ayrılması durumunda Proper, doğrudan takviye olarak görülüyor.