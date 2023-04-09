İki Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Uruguay'ın formasında neden 4 yıldız var?

İki Dünya Kupası zaferi bulunan Uruguay futbolun en rekabetçi takımlarından biri ancak formasındaki dört yıldızın gizemi ne?

Uruguay, 1930 ve 1950'de Dünya Kupası şampiyonu oldu

Milli formalardaki yıldız sayısı Dünya Kupası zaferini temsil ediyor

Peki Uruguay'ın neden dört yıldızı var?

NE OLDU? Dünya Kupası'nı kazanan milli takımlar, bunun bir semboli olarak formalarında şampiyonlukları kadar yıldız taşırlar. Brezilya'nın beş, Almanya ve İtalya'nın dört yıldızı var. Ancak bu kural, Uruguay söz konusu olduğunda farklılık gösteriyor. Yalnızca iki kez Dünya Kupası'nı kazanan Uruguay'ın formasında dört yıldız var. Bunun nedenine GOAL Türkiye ile bakalım.

URUGUAY'IN NEDEN DÖRT YILDIZI VAR? 1924 Paris ve 1928 Amsterdam Olimpiyat Oyunları, profesyonel Dünya şampiyonaları olarak kabul ediliyor. Bunun iki ana nedeni var: Birincisi turnuvayı FIFA organize ettiği için, ikincisi profesyonel oyuncuların katılımı denetlendiği için. Yani pratik olarak bakarsak o dönem Olimpiyat Oyunları, Dünya Kupası'na eşdeğer bir anlam taşıyordu. 1924 ile 1928 Olimpiyatlarında şampiyonluk yaşayan Uruguay bu zaferlerinin de kayıtlara geçmesini istiyor ve bu nedenle dört yıldız taşıyor. Bu durum ilk başlarda FIFA tarafından kabul edilmese de ilerleyen yıllarda kabul gördü.