Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin başından ayrılması anlık bir karar değildi; aksine yaklaşık iki ay önce başlayan bir dizi birikmiş olayın sonucuydu.

Basında yer alan haberler, Jaissle'nin önceki gün perşembe günü Al-Ahli'nin teknik direktörlüğünden istifa ettiğini, gelecek sezon eski teknik direktörü Eddie Howe'un yerine Newcastle United'ı çalıştırmak için bu kararı aldığını doğrulamıştı.

Katalan "Sport" gazetesi bir haber hazırlayarak, Newcastle United'da şu anda yaşananların baş sorumlusunun yaklaşık iki ay önce Barcelona olduğunu ortaya koydu.

Hikaye, geçtiğimiz 29 Mayıs'ta Barcelona'nın İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon'ı Newcastle'dan 70 milyon avro ve ayrıca 10 milyon avroluk bonuslar karşılığında transfer ettiğini açıklamasıyla başladı.

Gazete, Gordon'ın ayrılığının son derece etkili olduğunu, özellikle de geçen yaz İsveçli forvet Alexander Isak'ın Liverpool'a gitmesinin ardından Newcastle projesinin üzerine inşa edilebileceği oyuncu olduğunu açıkladı.

Bu transfer, başka oyuncuların da ayrılmasının önünü açtı; ilk olarak İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi Tottenham 108 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı.

Buna ek olarak, diğer orta saha oyuncusu Brezilyalı Bruno Guimaraes de 90 milyon avro karşılığında Arsenal'a transfer olmaya yaklaşıyor.

Newcastle yıldızlarının bu ard arda gelen ayrılıkları karşısında, İngiliz teknik direktör Eddie Howe de takımın gelecek sezondaki belirsiz geleceği gölgesinde, dinlenme gerekçesiyle takımın başından ayrılmaktan başka çare bulamadı.

Bu ayrılık, Newcastle yönetimini yeni bir teknik direktör aramaya itti ve özellikle son üç yıl boyunca Al-Ahli ile sergilediği üstün performansların ardından tercih Jaissle'den yana kullanıldı.

Alman teknik direktör, Suudi ekibini tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna taşıdı; ardından bu başarıyı ikinci kez tekrarladı ve buna ek olarak 9 yıllık aranın ardından Süper Kupa'yı da kazandı.