İki Avrupa teklifini reddettikten sonra... Duran yeni hedefini seçti

Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımında forvet olarak forma giyen Kolombiyalı John Durán, Şampiyonlar Ligi’nde yer alan iki kulübün teklifini reddederek, teknik direktör Marco Silva’nın projesinde yer almak istediği için Portekiz’in Benfica kulübüne transfer olmanın eşiğine geldi.

Portekiz basınına ait “Record” gazetesine göre, Durán’ın Benfica’ya kiralık olarak transferi son aşamaya geldi. Birkaç gün süren yoğun müzakerelerin ardından, Portekiz kulübü ile Al-Nassr arasındaki görüşmeler son aşamaya girdi ve anlaşmanın resmi olarak tamamlanması için maaş dosyasına ilişkin son rötuşlar kaldı.

Kolombiyalı forvet, Portekiz kulübünün maaşlar için belirlediği mali tavanı aşan yüksek bir maaş alıyor ve bu durum, iki kulübün yönetiminin bu maliyeti paylaşma mekanizması üzerinde görüşmesine neden oldu. Portekizli gazetenin derlediği bilgilere göre, Al-Nassr kulübü oyuncunun maaşının büyük bir kısmını üstlenecek ve bu da anlaşmanın sonuçlandırılmasının önündeki en büyük engeli ortadan kaldıracak.

Tüm ilgili taraflar, anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyor; zira Benfica, Duran’ı hücum hattını güçlendirmek için ideal bir takviye olarak görüyor. Müzakereleri bizzat denetlemek üzere seyahat eden Benfica’nın sportif direktörü Mario Branko, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını büyük ölçüde azaltmayı başardı.

Kolombiyalı forvet, Portekiz ekibi için uzun süredir takip edilen ve stratejik öneme sahip bir hedef olarak görülüyor. Önümüzdeki hafta başında takımın antrenmanlarına katılması bekleniyor ve bu, Benfica yönetiminin ulaşmak istediği başlıca hedefti. Bu anlaşma, Portekiz kulübü için değerli ve benzersiz bir transfer fırsatı sunuyor.