Iker Casillas federasyon başkanlığına aday olacak

Real Madrid'in efsane oyuncusu, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu başkanlığına aday olacağını doğruladı.

38 yaşındaki Iker Casillas, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

2019 yılında forması giyerken geçirdiği kalp krizi sebebiyle herkesi korkutan Casillas, başkanlık için Luis Rubiales'le yarışacak.

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Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan efsane kaleci "Adaylık sürecimiz üzerinde büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz. Seçim kararı açıklandığında başvurumu yapacağım. 23.000'den fazla seçmen adil ve şeffaf bir seçimde bizi bekliyor. Porto başkanına da en derin saygılarımı sunarak kararımı kendisine ilettim" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Casillas'la birlikte çalışacağı belirtilen Carles Puyol ise Marca'ya yaptığı açıklamada "Twitter'da bu doğrultuda haberler gördüm ama size söyleyebilirim ki Iker'le bu konu hakkında konuşmadım. Iker benim arkadaşım ve eğer beni çağırırsa onu dinlerim ama onun kadrosuna katılmak bambaşka bir şey" şeklinde konuştu.

Luis Rubiales başkanlığını yaptığını federasyonun bir sonraki patronunu belirleyecek seçimin 12 Haziran'da başlayacak EURO 2020 öncesinde yapılması planlanıyor.