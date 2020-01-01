Iker Casillas, başkanlık için hazırlanıyor

Geçtiğimiz sezon Porto'da kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolculuk kariyerini bitirmesi beklenen Iker Casillas federasyon başkanlığı için hazırlanıyor.

İspanyol futbolunun önemli isimlerinden Iker Casillas, bir sonraki İspanya Futbol Federasyonu başkanlık seçiminde Luis Rubiales'in rakibi olacak.

Cadena Ser'in haberine göre Casillas, adaylık kararını Yüksek Spor Konseyi'ne bildirdi.

Daha önce Marca tarafından yapılan ankette oy kullananların yüzde 94'ü efsane file bekçisine destek vermişti.

Daha fazla takım

Altyapısından yetiştiği formasını 16 yıl giydikten sonra, 2015-16 sezonunun başında 'ya transfer olan Casillas, geçtiğimiz Nisan ayında antrenman sırasında bir kalp rahatsızlığı geçirmişti.