Basın raporları, Al Ahli teknik direktörü Alman Matthias Jaissle'nin isminin önümüzdeki dönemde "asil" kulüpten ayrılması halinde geleneksel rakip Al Hilal'e transfer olma ihtimaliyle anılmasının ardından çarpıcı bir sürprizi gündeme getirdi. Bu adım, gerçeğe dönüşmesi durumunda Suudi spor camiasını alevlendirebilecek bir gelişme.

Jaissle, sözleşmesinin son yılına girmesine yaklaşmasıyla birlikte Al Ahli ile geleceği konusunda bir belirsizlik yaşıyor. Bununla eş zamanlı olarak, son iki sezonda takımla elde ettiği başarıların ardından bir dizi Avrupa kulübü de hizmetlerinden yararlanmak için ilgi gösteriyor.

Çıkmaza giren görüşmeler

Suudi medya mensubu Mohammed Al Bakiri'ye göre, Ahmed Al Shanqiti, Khaled Tash ve Hazem Al Hazmi'den oluşan ve takımın Portekiz'deki kampına giden Al Ahli heyeti, Alman teknik adamla sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varmayı başaramadı.

Al Bakiri, anlaşmazlığın maaşla ilgili olmadığını belirtti; zira Jaissle herhangi bir mali artış talep etmedi. Anlaşmazlık, yeni sözleşmedeki cezai şartlar etrafında dönüyor. Teknik adam, özellikle güçlü bir takım kurulmasına katkı sağladıktan ve ekibi iki kıta şampiyonluğuna taşıdıktan sonra, bu şartların haklarını korumadığını düşünüyor.

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Al Bakiri, görüşmelerin anlaşmaya varılmadan sona erdiğine dikkat çekti; bu da mevcut sezonun sonunda, hatta uygun bir teklif gelmesi halinde daha da öncesinde ayrılma ihtimalini artırıyor.

Al Hilal devreye giriyor

Al Bakiri'nin sözlerindeki en büyük sürpriz, Alman teknik adamın Suudi Ligi'nde yeni bir tecrübe yaşamaya karar vermesi halinde Al Hilal'in ona en yakın yerel adres olabileceğine işaret etmesiydi.

Al Bakiri ayrıca, Jaissle'nin bir Avrupa kulübünü çalıştırmak için birden fazla fırsata da sahip olduğunu, ancak "lider"in Roshn Ligi'nde tecrübe sahibi isimlerle teknik projesini sürdürme isteği göz önüne alındığında Al Hilal'in ülke içinde güçlü bir seçenek olarak masada kaldığını sözlerine ekledi.

Konu hâlâ tahminler çerçevesinde olsa da, Jaissle'nin Al Ahli'den Al Hilal'e transferi, gerçekleşmesi durumunda, iki kulüp arasındaki büyük rekabetin doğası ve teknik adamın geldiği günden bu yana elde ettiği başarıların ardından "asil" kulübün taraftarları nezdindeki değeri göz önüne alındığında, Suudi Ligi tarihinin en tartışmalı gelişmelerinden biri olacak.