Ihattaren, PSV veya Ajax'a geri dönme olasılığı konusunda oldukça net

Mohamed Ihattaren, NOS Mixed Zone'da Feyenoord'dan çok etkilendiğini bir kez daha vurguladı. Fortuna Sittard ile 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunan ofansif orta saha oyuncusu, Rotterdam-Zuid'da bir macera yaşamanın gerçekten bir seçenek olup olmadığını hemen sorguluyor.

"Feyenoord ile henüz görüşmedim. Çok isterim, evet," diyor Ihattaren, De Kuip'te oynamayı çok istediğini gizlemiyor. PSV ve Ajax'ın eski oyuncusu, bu yılın başlarında ESPN'de Feyenoord'u 'hayalindeki kulüp' olarak tanımlamıştı.

Ihattaren'e çeşitli kulüplerle temas olduğu soruldu. "Evet, menajerim," diye onayladı 24 yaşındaki Utrechtli orta saha oyuncusu. "Yurtiçinde bir transfer ideal olurdu." NEC seçeneğini ise hemen bir kenara itti. Ihattaren için kulüp, Hollanda'nın geleneksel ilk üçü arasında yer almalı.

Ihattaren için hem PSV hem de Ajax'taki geçmişi hiç sorun değil. "Tabii ki isterim. Kim PSV'ye 'hayır' der ki? Ya da Ajax'a ya da Feyenoord'a? Üstelik Feyenoord, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda."

"Tuhaf olan ne biliyor musun? Ben de ucuzum, ha. Fortuna Sittard'daki transfer bedelim üç milyon avro," diye açıklıyor Ihattaren, konuşmanın sonunda. Daha önce de Limburg kulübünün biraz daha düşük bir rakamda zorluk çıkarmayacağını ima etmişti.

Ihattaren, bu yılın başlarında Vriendenloterij Eredivisie'de bir sezon daha oynamayı tercih ettiğini belirtmişti. Orta saha oyuncusu, Juventus, Sampdoria ve Slavia Prag'da yurtdışında pek de başarılı olmayan maceralar yaşamıştı.