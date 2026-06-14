Ihattaren: "Bunu halledersem, her yerde başarılı olabilirim"

Mohamed Ihattaren aceleci davranmıyor ve Vriendenloterij Eredivisie'de bir yıl daha oynamaya devam etmenin akıllıca olacağını düşünüyor. Fortuna Sittard'ın ofansif orta saha oyuncusu, Sportnieuws.nl'nin kamerasına verdiği demeçte, bir yandan da yeni bir yurt dışı macerasına hazır olduğunu açıkladı.

"Umarım olur," diyor Ihattaren gülerek, yaz transferi konusunda bir gelişme olup olmadığı sorulduğunda. "Kulübe tekrar gitmem gerekirse, giderim. Fortuna'ya gidip antrenmanlara devam ederim. Umarım bir transfer gerçekleşir."

"Bu sonuçta her iki taraf için de iyi olur," diye vurguluyor Ihattaren, Sittard'daki sözleşmesinin 30 Haziran 2027'de sona ereceğini belirtiyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha sonra, transfer gerçekleşirse hangi kulüp veya ligin kendisine uygun olacağı sorusuna değiniyor.

"Bir oyuncu olarak en çok bir yıl daha Hollanda'da kalmak isterim. Ama aynı zamanda yurtdışına adım atmaya hazır olduğumu da düşünüyorum. Çünkü o zaman yapamadığım şeyleri şimdi yapabileceğimi biliyorum. Kişisel açıdan diyelim," diyerek Juventus, Sampdoria ve Slavia Prag'daki pek de başarılı olmayan maceralarına atıfta bulunuyor.

Ihattaren, kulüp düzeyinde yakın geleceği hakkındaki anlatımına devam ediyor. "Bence ben, işleri yoluna koyduğunda her yerde başarılı olabilecek bir oyuncuyum," diyor eski PSV ve Ajax oyuncusu, sesinde mücadeleci bir tonla.

Ihattaren, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Sittard'dan ayrılırsa, Fortuna her halükarda bir transfer ücreti alacak. "Sözleşme fesih bedeli üç milyon avro idi, ancak daha az bir rakam ödeyen bir kulüp çıkarsa Fortuna zorluk çıkarmayacaktır," diye Nisan ayında ESPN'e açıklamıştı.

Ihattaren, iki aydan fazla bir süre önce de tercihen bir sezon daha Eredivisie'de oynamak istediğini belirtmişti. O zaman Feyenoord'un hayalindeki kulüp olduğunu da hemen eklemişti.