Suudi Arabistan Al Ahli oyuncusu Ali Majrashi'nin ismi, son günlerde takımın Portekiz'deki hazırlık kampından uzak kalmaya devam etmesi ve kulüp yönetiminden ya da oyuncunun kendisinden herhangi bir resmi açıklama gelmemesiyle taraftarların gündeminin merkezine oturdu; bu durum bir dizi tahmin ve söylentinin önünü açtı.

Al Ahli'nin 2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan Milli Takımı ile mücadele eden milli oyuncularının izninin sona ermesiyle tartışma daha da büyüdü. Firas Al Buraikan, Ziyad Al Johani ve Abdulrahman Al Sanbi takımın kampına katılırken, Majrashi bu gecikmenin nedenlerini açıklayan resmi bir bildirim olmaksızın kadro dışı kaldı.

Sessizliğin sürmesiyle sosyal medya platformlarında birbirinden farklı anlatılar yayıldı. Kimileri oyuncunun yokluğunu hukuki bir soruna bağlarken, kimileri de onun rakiplerden birine, ister Al Hilal ister Al Nassr olsun, transfer olma hazırlığı içinde antrenmanlara katılmayı reddettiğini öne sürdü; böylece hikaye yorumlar için verimli bir malzemeye dönüştü.

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Ancak şu ana kadar bu anlatılardan herhangi birinin doğruluğunu teyit eden resmi bir kanıt bulunmuyor. Dahası, dikkat çekici olan, kulübe yakınlığıyla bilinen birçok medya mensubunun sessiz kalması ve yalnızca oyuncunun mahremiyetine saygı gösterilmesi ile doğrulanmamış bilgilerin dolaşıma sokulmaması çağrısıyla yetinmesi oldu.

Bu noktada asıl kriz, Majrashi'nin bizzat yokluğunda değil, bilginin yokluğunda gibi görünüyor. Zira Al Ahli durumu açıklığa kavuşturmakta ne kadar geç kalırsa, tahmin alanı o kadar genişliyor ve söylentiler, herhangi bir resmi kaynağa dayanmamasına rağmen, kimileri için gerçeğe dönüşüyor.

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Ayrıca bu yokluğun zamanlaması manzaranın hassasiyetini artırıyor; çünkü Al Ahli'nin tüm kupalarda mücadele etmeyi beklediği bir sezonun başlamasından önce geliyor. Bu da temel oyunculardan birinin herhangi bir nedene dayanmayan yokluğunu, ister taraftarlar ister medya nezdinde olsun, geniş bir ilginin odağı haline getiriyor.

Sonuç olarak, ister Al Ahli kampında görünerek ister yaşananların gerçeğini açıklayarak bu tartışmayı sona erdirme konusunda son sözü söyleyecek olan yine Ali Majrashi. O zamana kadar hikaye çelişkili anlatılar arasında sıkışıp kalacak, gerçek ise belirsiz kalmaya devam edecek ve dolaşımdaki tüm söylenenler, doğruluğu kanıtlanmamış birer söylentiden ibaret olacak.