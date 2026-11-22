Chelsea, cumartesi günü kendi sahasında Leeds United'a 4-1 gibi ağır bir skorla yenildi. Sunderland karşısındaki mağlubiyetin ardından gelen bu yenilgi, Xabi Alonso'nun takımı yeniden doğru rotaya sokup sokamayacağına dair soru işaretlerini artırdı.

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Stamford Bridge'de Emmanuel Emegha'nın golüyle öne geçen ev sahibi ekip maça iyi başlasa da karşılaşma Londra temsilcisi için giderek kabusa dönüştü. Noah Okafor'un iki golünün ardından Dominic Calvert-Lewin ve Brenden Aaronson da birer gol ekleyerek Leeds'i farklı bir galibiyete taşıdı.

Teknik direktör Daniel Farke'nin öğrencileri bu galibiyetle Premier Lig puan tablosunda Chelsea'yi geride bıraktı. Bir önceki maçında Sunderland'e de 1-0 yenilen Alonso'nun ekibi ise bu sezon ligde 11 maçta beşinci yenilgisini aldı.

Eski Chelsea oyuncusu Jason Cundy, "talkSPORT" radyosunda yaptığı değerlendirmede eski takımının performansına sert tepki gösterdi. Cundy, Leeds karşısında izlediklerini endişe verici bir performans olarak nitelendirirken aynı seviyenin sürmesi halinde Alonso'nun geleceğinin tehlikeye girebileceğini söyledi. Cundy'nin sözlerini Metro sitesi aktardı.

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Cundy şunları söyledi: "Kötü durumdayız, çok kötüydük, gerçekten çok kötüydü. İzlediklerime inanamıyorum. Endişe verici bir performanstı ve işler bu şekilde devam ederse Alonso görevini koruyamaz, bunu size açıkça söylüyorum."

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Cundy ekledi: "Sunderland karşısında ortaya koyduğunu bugün Leeds karşısında da tekrarlayıp iki maçı da kaybedemezsin. Bugün iğrençtik, tamamen iğrençtik. Olanları anlatacak doğru kelimeleri hâlâ bulmaya çalışıyorum. Her geçen dakika biz daha da kötüleşirken Leeds daha iyi hale geliyordu."

Cundy sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda sezonumuzun nasıl geçeceği konusunda gerçekten endişeliyim. Tamamen açık konuşuyorum, sezonu nerede bitireceğimizi bilmiyorum. Rahatlıkla puan tablosunun alt yarısına ait bir takım gibi görünüyoruz." Buna rağmen Chelsea sekizinci sırada bulunuyor.

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Alonso ise oyuncularının maçta yaşanan kırılma anlarıyla başa çıkamadığını kabul ederek şunları söyledi: "Zihinsel açıdan kırılgan bir dönemden geçiyoruz. Darbe aldığımızda yeterli güç ve dirençle toparlanamıyoruz. Bu maçta da hissettiğim buydu."

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İspanyol teknik adam, beraberlik golünün ardından ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Moisés Caicedo'nun durumunun maçın kırılma noktası olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Değişiklikten sonra momentumu tamamen kaybettik. O ana kadar iyi oynuyorduk; pozisyon üretiyor, ileri bölgelerde oynuyorduk ve rakibin baskısından çıkmayı başarıyorduk. Ancak sonrasında onlar kazanabileceklerine inanmaya başladı, biz ise bu inancı kaybettik ve her şey değişti."

Alonso sözlerini şöyle tamamladı: "Sonrasında hiçbir anda konsantrasyonumuzu yeniden toplayamadık, baskıyla başa çıkamadık ve kaleye de yaklaşamadık. Kesinlikle çözüm bulmamız gerekiyor, çünkü maçlar sırasında aksilikler yaşanacaktır. Daha dirençli olmamız, bunları aşabilecek güçte olmamız ve oynamak için önümüzde uzun bir süre olduğunun farkına varmamız şart. Bu organizasyonda bu, vazgeçilmez bir şey."

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