Igor Tudor'un takımı Marsilya'nın başkanı, Ronaldo'yu istemediklerini açıkladı: "Takım oyuncularına odaklandık"

Portekizli, Old Trafford'da iyi günler geçirmiyor

Ocak ayında transfer olabilir

İngiltere'de talihsiz manşetler atılıyor

NE OLDU? Marsilya kulübü, içinde bulunduğu finansal kriz dolayısıyla Cristiano Ronaldo ile ilgilenmiyor. Portekizli süperstar, Old Trafford'da son zamanlarda yaşadığı talihsiz olaylar nedeniyle basnda sıkça konuşuluyor. Ten Hag, Ronaldo'nun son Premier Lig maçında yedekten oyuna girmeyi reddettiğini doğruladı.

NE DEDİ? Longoria, Ocak ayı transfer döneminde Ronaldo'nun Marsilya'yı ilgilendiren bir oyuncu olabileceği yönündeki spekülasyonları RMC Sport'a anlattı: “Futbol çok açık. Elinizdeki imkanlarla, maddi bir dengeyle idare ediyorsunuz. Daha iyi sonuçlar almak için her şeyi yapmalısınız, takımı iyileştirmeye çalışmalısınız, ancak finansal istikrarla. 2022'de bu önemli. Sürdürülebilir bir finansal duruma ihtiyacımız var.

"Ronaldo'yla anlaşma, büyük yıldızlar, bireysel oyuncular gibi fikirlerden çok uzağız. Daha çok takıma hizmet eden, bireysel performanslar sergileyen takım oyuncularına odaklanıyoruz. Herkesin kolektif olarak çalışması gereken bir projemiz var.”

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, yaz boyunca Manchester'dan ayrılmak için bir baskı yaptı. 2022-23 sezonunun çoğunda United'da yedek kulübesinde kendine yer buldu.

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