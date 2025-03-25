Juventus'un yeni teknik direktörü Igor Tudor'un milli futbolcu Kenan Yıldız'la ilgili planı belli oldu.

İtalya Serie A devi Juventus, kötü giden sonuçların ardından Thiago Motta'nın görevine son verdi. 'Yaşlı Kadın'ın yeni hocası ise, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor oldu.

Juventus'tan yapılan açıklamada, "Igor Tudor, A takımımızın yeni teknik direktörü oldu. Hoş geldin, Igor! Juventus, Thiago Motta'ya kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği çalışma, tutku ve özveri için teşekkür eder." denildi.

Yeni planda Kenan Yıldız da yer alıyor

Öte yandan Igor Tudor'un takımın başına geçmesiyle birlikte Juventus'un kadrosunda da değişik bekleniyor.

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La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Tudor'un forvette Dusan Vlahovic'i görevlendireceği belirtilirken Kenan Yıldız'la ilgili planına da yer verildi.

Haberin başlığında Kenan Yıldız'a vurgu yapılırken, "Juventus yine Vlahovic'le başlıyor: Yıldız ve Muani'yle üçlü hücum hattı olacak." sözleri yer aldı. Ek olarak Tudor'un olası ilk 11 tercihine yer verilirken Muani'nin sağ kanatta, Kenan Yıldız'ın ise sol kanatta olmasının beklendiği belirtildi.

Haberde ayrıca, "Dusan Vlahovic, yeni teknik direktörün Kenan Yıldız ve Kolo Muani'den çok şey beklediği sezonun son bölümünde Juventus'un forvetine dönecek." denildi.