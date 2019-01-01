Igor Angelovski: Eljif Elmas ile gurur duyuyorum

Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski, Napoli'ye gitmesi gündemde olan Eljif Elmas ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'nin 19 yaşındaki Makedon yıldızı Eljif Elmas, transfer sezonunda sık sık Avrupa'nın büyük kulüpleriyle anılıyordu. Son olarak ekiplerinden 'ye transfer olma ihtimali kuvvetlendi.

Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski, eski öğrencisiyle ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.

"16 yaşındayken Eljif ile beraber Rabotnicki'de çalışmıştım. Daha sonra milli takımda teknik direktör olup İspanya maçında onu kadroya aldım ve bütün Avrupa onu konuşuyor. Çok iyi oyuncu, onunla gurur duyuyorum. Hem Fenerbahçe hem de onun için çok iyi. Sanırım İtalya'da da öyle olacak."

"Ancelotti gelişimine katkı sağlayacak"

Eljif Elmas'ın oynatılması gereken pozisyonla ilgili Angelovski, şu cevabı verdi: "Eljif'i çok iyi tanıyorum ve o yüzden milli takımda ofansif oynatıyorum. Elmas için doğru olan pozisyon orası ve gayet de iyi oynadı. Fenerbahçe'de ofansif pozisyonda oynayınca 'a karşı golünü gördük. Ancak Fenerbahçe'de genel anlamda daha defansif oynuyor. Gerçek pozisyonu ise ofansif ve bu bölgede daha iyi işler yapıyor. Elmas'ın Fenerbahçe'ye gelmesi kariyeri için çok iyiydi. Şimdi de daha büyük kulüplerde oynamaya hazır. İspanya ya da İtalya, taktik olarak çok yoğun bir ülke. İtalyan hocalar bunu çok iyi biliyor. Genç oyuncular için oldukça iyi. Napoli'ye imza atarsa Ancelotti ile çalışacak ve bütün taraftarlar da Ancelotti'nin ne kadar iyi olduğunu biliyor. Ancelotti'yle çalışması onun gelişimine büyük katkı sağlar."

