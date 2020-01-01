IFAB elle oynama ve penaltı kuralını güncelledi

Futbol sahalarında büyük tartışmalara yol açan elle oynama ve penaltı kuralı IFAB tarafından tekrar güncellendi.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), sıkılıkla tartışılan elle oynama ve penaltı kurallarını güncelledi.

IFAB'ın federasyonlara gönderdiği yeni kurallara göre büyük tartışmalara yol açan elle oynama kuralında önceden omuz hizası net olarak belirlenmemişti. Yeni kurala göre dirsekle omuz arası formanın kol uzunluğuyla ölçülebilecek. Top forma hizasına çarparsa omuz olarak, altına çarparsa el olarak kabu edilecek.

Elle oynamada br yeni kural da hücum oyuncuları için. Hücum eden oyuncunun eline istem dışı çarpan top pozisyon devamında gol oldğunda bu gol iptal ediliyordu. Yeni kuralda ise bu tip pozisyonlarda 'hemen' gol atılırsa gol yine iptal edilecek. Ancak pozisyonun devamında pas verilirse veya belli bir mesafe kat edilirse gol olması durumunda karar gol olarak verilecek.

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Penaltıda sarı kart zorlaşacak

IFAB geçtiğimiz sezon yeni penaltı kuralında, penaltı kullanılmadan önce kalecinin bir ayağının çizgiye kesinlikle basması gerektiğini belirtmişti. Bu ihlallerde pozisyon gol olmazsa penaltı atışı tekrar edilyior ve kaleci sarı kart görüyordu. Yeni kuralda kaleci ihlal yapsa dahi top auta çıkar veya direkten dönerse atış tekrar edilmeyecek. Ancak kaleci kurtarırsa atış tekrarı yapacak. Bu durumda eskiden sarı kart gören kaleci de artık sarı kart görmeyecek, sözlü olarak uyarılacak. Atış terkarında kaleci aynı ihlali uygular ve topu kurtarırsa sarı kartla cezalandırılacak.

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, Mackolik instagram hesabında katıldığı canlı yayında geçtiğimiz sezon uygulanan penaltı kuralında koordinasyonun çok önemli olduğunu ve penaltı kurtarmanın artık zorlaştığını söylemişti.

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