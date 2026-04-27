"İdeal aday" Feyenoord'a gelmiyor

Feyenoord'da, yönetim kadrosunun nasıl şekilleneceğine dair tartışmaların giderek kızışmasıyla birlikte büyük bir kargaşa yaşanıyor. Kulüp gözlemcisi Mikos Gouka, AD Futbol Podcast'inde De Kuip'te artan bölünmüşlüğün bir resmini çiziyor. Özellikle Robert Eenhoorn'un olası gelişi, birçok düzeyde gerginliğe yol açıyor.

Gouka'ya göre, kulüp içindeki önceki yönetim çatışmalarını anımsatan bir durum söz konusu. AD Voetbalpodcast'te, "Feyenoord'dan aşina olduğumuz, herkesin kendi çıkarını gözetip sözünü söylemek istediği bir tür siper savaşı yavaş yavaş ortaya çıkıyor" diyor.

Eenhoorn'un adı, kulüp çevresindeki birçok kesim tarafından tam tersine olumlu karşılanıyor. Gouka, "Seyirciler, sponsorlar, kulübe yakın kişiler ve belki de basın için o ideal aday" diyor. "Özellikle Max Huiberts ile birlikte."

Ancak Gouka'ya göre Huiberts'in Feyenoord'a gelmesi söz konusu değil. “Bir yıl teknik direktör olmak istemiyor ve belki de bir daha hiç olmak istemiyor,” diyor kararlı bir şekilde. Bu nedenle Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'da teknik direktörlük pozisyonu için en önemli aday gibi görünüyor.

Bu arada Eenhoorn, De Kuip'te genel müdürlük pozisyonu için aday. Asıl soru, denetim kurulu başkanı Toon van Bodegom'un nasıl bir tavır alacağı.

Gouka bu konudaki gerilimi şöyle özetliyor: “Van Bodegom onu es geçmeye cesaret edebilir mi? Yoksa Eenhoorn’un ‘Sen yönetim kurulu başkanımsın, toplantıda görüşürüz, ama burada politikayı biz uygulayacağız’ demesi riskini göze alarak ona teklifte bulunmaya cesaret edebilir mi?”

Buna ek olarak, Gouka’ya göre Van Bodegom üçüncü bir dönem için gözünü dikmiş durumda, ki bu kulüp yapısı içinde alışılmadık bir durum. Etkili “Feyenoord Dostları” grubu bunu engellemeye çalışıyor, ancak şu anda denetim kurulunda çoğunluğu elinde tutmuyor gibi görünüyor.

Gouka, asıl odak noktasının başka bir yerde olması gerektiği sonucuna varıyor. “Önemli olan, Feyenoord'un en iyi genel müdürü ve teknik direktörü bulmasıdır. Tesadüfen bir tarafta iyi, diğer tarafta kötü olan birini değil.”